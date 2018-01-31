Италия: Неаполь - «Воскресенье в музее»

Государственные музейные комплексы, а также и временные выставки на их территориях, доступны бесплатно 4 февраля: акция воскресный день в музее продолжается в Неаполе и провинциях. Граждане и туристы со всего мира в этот день могут бесплатно насладиться воскресным отдыхом в красивейших местах Италии: свои двери открывают королевские дворцы, великолепные парки, монументальные комплексы и всевозможные выставки.

День «Воскресенье в музее» уже давно завоевал признание всех тех, кто любит путешествовать по объектам богатейшего культурного наследия и ждет с нетерпением возможности посетить лучшие места бесплатно, пишет napoli1.com.

Неаполь славится богатством предложений: в списке «открытых дверей» такие знаменитые музеи, как Национальный археологический музей, замок Сант-Эльмо, монастырь Сан-Мартино, Королевский Дворец, комплекс Джироламини, музей Каподимонте, вилли Пиньятелли, подводный парк Гайола, вилла Флоридиана, амфитеатр Флавия в Поццуоли, раскопки в Помпеях и Геркулануме и многие другие.