Италия: Неаполь захватили преступники

Средства массовой информации буквально захлебываются новостями о детских группировках «baby gang», которые, как кажется читателям, заполонили улицы Неаполя. Такое острое внимание к явлению вызвало нездоровую тревогу как среди населения, так и среди туристов, поток которых за последние два года стабильно увеличивался.

Владельцы гостиниц, предприниматели в туристическом секторе жалуются, что участились случаи отказа гостей от брони отелей. Туристы стали все чаще отменять запланированную поездку в столицу Кампании, встревоженные внушаемой средствами массовой информации обстановкой, пишет napoli1.com.

По мнению предпринимателей, этот феномен может серьезно навредить не только бизнесу, но и городу, его жителям, ведь туризм является важной статьей в бюджете города. Неаполь за последние годы стал в ряду больших европейских столиц по привлекательности для туризма. Жаль, если многолетняя работа пойдет насмарку.