Италия: неаполитанцы считают безопасность главной проблемой

По вечерам каждый второй житель столицы не решается выходить на улицы в одиночку, а трое из четырех считают количество сил правопорядка на территории недостаточным для ее обеспечения.

Однако это не единственная причина для беспокойства среди опрошенных. Горожане недовольны системой общественного транспорта (67% против 33% по стране в целом). 7 из 10 негативно оценивают политическую ситуацию, при этом неаполитанцы меньше обвиняют мигрантов из-за деградации территории или безработицы (28% против средних по стране 36%), пишет napoli1.com.

Только 39% были бы счастливы, если дети или внуки остались жить в городе (против среднего 61%). Что касается будущего, оно вызывает достаточное или сильное беспокойство у 66% неаполитанцев, а 67% против 63% уверены, что в обществе, в котором они живут, невозможно сделать долгосрочные проекты.