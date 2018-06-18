Италия: неаполитанцы считают безопасность главной проблемой

Понедельник, 18 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: неаполитанцы считают безопасность главной проблемой

По результатам общественного опроса неаполитанцы больше всего обеспокоены уровнем безопасности в городе.

По вечерам каждый второй житель столицы не решается выходить на улицы в одиночку, а трое из четырех считают количество сил правопорядка на территории недостаточным для ее обеспечения.

Однако это не единственная причина для беспокойства среди опрошенных. Горожане недовольны системой общественного транспорта (67% против 33% по стране в целом). 7 из 10 негативно оценивают политическую ситуацию, при этом неаполитанцы меньше обвиняют мигрантов из-за деградации территории или безработицы (28% против средних по стране 36%), пишет napoli1.com.

Только 39% были бы счастливы, если дети или внуки остались жить в городе (против среднего 61%). Что касается будущего, оно вызывает достаточное или сильное беспокойство у 66% неаполитанцев, а 67% против 63% уверены, что в обществе, в котором они живут, невозможно сделать долгосрочные проекты. 

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: пациенты жалуются...

      Регулирующий орган в области здравоохранения (ERS) обнародовал список госпиталей с наибольшим количеством жалоб.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов

      Роналду получит судимость и выплатит 19 млн евро по делу о неуплате налогов.

      Подробнее

    • Испания: метро Бильбао превратилось в галерею ресторанов

      В Бильбао пройдет церемония награждения 50 лучших ресторанов мира.

      Подробнее

    • Испания: на борту Iberia можно следить за ЧМ

      Авиакомпания Iberia запускает новую бесплатную услугу для футбольных болельщиков.

      Подробнее

    • Италия: неаполитанцы считают безопасность главной проблемой

      По результатам общественного опроса неаполитанцы больше всего обеспокоены уровнем безопасности в городе.

      Подробнее

    • Италия: после 20 лет забвения античный театр вернется миру

      На раскопках Геркуланума после 20 лет ожидания открывается для посещения территория античного театра восставшего из пепла города.

      Подробнее

    • Меркель озаботилась проблемой мигрантов

      Ангела Меркель планирует провести срочный саммит с участием нескольких стран ЕС, которые так же, как и ФРГ, испытывают наибольшую нагрузку в связи с наплывом мигрантов.

      Подробнее

    • Действующие чемпионы мира потерпели поражение от сборной Мексики

      Сборная Германии проиграла команде Мексики в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе