Италия: неделя посвящена Дарвину

Его имя известно миру как символ эволюции жизни на планете. Дарвин открыл законы происхождения жизни, и его теория стала революцией в истории естественных наук. Каждый год в Научном городке празднуют Неделю Дарвина.

В эти дни здесь проходят многочисленные мероприятия: лабораторные классы, демонстрации опытов, научные игры и шоу, которые привлекают внимание как взрослых, так и детей. Все события этой недели объединены темой «Дарвин и эволюция», пишет napoli1.com.

Посетители узнают много интересного о жизни ученого, о том, как он пришел к своему открытию. В программе дней среди прочего впечатляющие шоу в формате 3D и 2D в Планетарии, экскурсии, познавательные лекции.