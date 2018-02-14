Италия: неделя посвящена Дарвину

Среда, 14 Февраль 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: неделя посвящена Дарвину

С 14 по 18 февраля в Научном городке Неаполя пройдет неделя, посвященная великому английскому ученому-натуралисту Чарльзу Дарвину.

Его имя известно миру как символ эволюции жизни на планете. Дарвин открыл законы происхождения жизни, и его теория стала революцией в истории естественных наук. Каждый год в Научном городке празднуют Неделю Дарвина. 

В эти дни здесь проходят многочисленные мероприятия: лабораторные классы, демонстрации опытов, научные игры и шоу, которые привлекают внимание как взрослых, так и детей. Все события этой недели объединены темой «Дарвин и эволюция», пишет napoli1.com.

Посетители узнают много интересного о жизни ученого, о том, как он пришел к своему открытию. В программе дней среди прочего впечатляющие шоу в формате 3D и 2D в Планетарии, экскурсии, познавательные лекции.

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