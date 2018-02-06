Италия: Неделя высокой моды в Риме-2018

И в этом году она была полна головокружительных новинок, блестящих идей, новых веяний и громких имен не только римского и итальянского, но и мирового уровня. AltaRoma-2018 на несколько дней превратила итальянскую столицу в подиум с многочисленными шоу, дефиле и различного рода мероприятиями, проходившими на разных площадках города.

«ЛУИЗА», ИЛИ ПОГРУЖЕНИЕ В АТМОСФЕРУ 1920-Х

Roberta Bacarelli представила на AltaRoma свою весенне-летнюю коллекцию «ЛУИЗА» (LOUISE), вдохновленную раскованной, свободной от комплексов и уверенной в своей неотразимости женщиной: дивой немого кино, американской танцовщицей и моделью Луизой Брукс. Цветовая палитра коллекции - мягкая и созвучная: цвета розовой пудры и обнаженного тела для органзы и шелковой тюли, украшенных бронзовыми и золотыми аппликациями. Серый, фиолетовый и сиреневый - для шифона и драгоценного шелкового атласа, тканей уникальных благодаря эксклюзивным, специально созданным изысканным принтам. Все это погружало в фантастическую атмосферу 1920-х годов: платья с легким винтажным ароматом и необычайно современные с точки зрения линий и объемов. Подходящим обрамлением для этой коллекции стал зимний сад великолепной Виллы Лаэтития (Villa Laetitia), спроектированной Армандо Бразини в 1911 году.

Rani Zakhem, дизайнер, который в течение нескольких сезонов представлял свои весенне-летние коллекции на AltaRoma в Риме, решил презентовать свою коллекцию этого года в Париже. При этом остаются традиционно прочными его отношения с Италией, где уже запланированы многочисленные мероприятия, и большая их часть - в Риме.

КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ АКСЕССУАРОВ

AltaRoma-2018 и в этот раз не обошлась без коллекции, адресованной мужчинам. Edoardo Alaimo представил капсульную коллекцию мужских аксессуаров под названием «La Pietro Mascagni Capsule

Collection», задуманную и реализованную Комитетом Пьетро Масканьи в рамках его деятельности по популяризации личности и художественного наследия великого композитора, чья слава пересекла границы Италии и распространилась по всему миру. В главном салоне гостиницы Grand Hotel Plaza, в которой Пьетро Масканьи прожил более 17 лет, рядом с роялем, за которым он создал многие из своих шедевров, был воссоздан салон, в котором посетители смогли погрузиться в атмосферу экцентричности и стиля, вдохновленного личностью великого композитора. Пьетро Масканьи, собственный стиль одежды которого был способен влиять на моду своего времени, по-прежнему в состоянии диктовать правила мужской элегантности, что доказал огромный интерес публики AltaRoma-2018 к коллекции мужских аксессуаров, вдохновленной его вкусом и носящей его имя.

«ЯНТАРНЫЕ» АНСАМБЛИ

Архитектор-стилист Sabrina Persechino представила на AltaRoma свою новую коллекцию, вдохновляющим мотивом которой стал янтарь, удивительный полупрозрачный камень, всегда привлекавший интерес ученых и писателей, камень, который древние греки называли «Elektron» (блестящий, светящийся) и воспринимали его как «вещество солнца». Именно цветами янтаря, которые могут варьировать от желтого до красноватого, от коричневого до зелени резеды, от золота до ультрафиолетового, вдохновлены ансамбли новой коллекции от Sabrina Persechino.

ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЙ РАЙОН»

С большим успехом Antonio Falanga и Grazia Marino представили свой проект «Creative District», который был внесен в календарь тематического показа моды «Altaroma In Town», прошедшего 27 января в пятизвездочном бутик-отеле Grand Hotel Palace на виа Венето (спроектированный Marcello Piacentini в 1920-х годах, в 2010 году он вернул себе первозданное великолепие благодаря креативности одного из наиболее известных итальянских архитекторов Italo Rota). Главными героями этого фэшн-шоу (организованного «Spazio Margutta» и «P & G Events»), которое вела журналистка Cinzia Malvini, были Irene Mattei и Aline Oliveira из Дома моды Asia Neri. Эксклюзивные произведения портных были продемонстрированы на дефиле в эксклюзивном зале Salone Cadorin, где можно было

полюбоваться прекрасными фресками, созданными в 1926 году венецианским художником Guido Cadorin, уникальными в своем роде, выполненными в особой технике, создающей иллюзию реальности. «Creative District» (дословно «творческий район») - это проект, который из года в год «путешествует» по Риму и проводится каждый раз в новых, самых эксклюзивных местах столицы итальянской высокой моды. Он был создан с целью содействия сохранению портняжных традиций и их творческому развитию в моде как итальянской, так и международной.

УКРАШЕНИЯ И ГОСТИ

AltaRoma, как всегда, не обошлась и без показа новинок ремесленных ювелирных украшений: новая коллекция «Sillage» брэнда «GAIA Italian Handmade Jewellery» была представлена в рамках Недели моды в Риме бутиком «Flagship Store del Dr. Vranjes Firenze».

Событие, от которого не смог отказаться артистический директор «Moda Movie» Sante Orrico - встреча со своим другом Nino Graziano Luca в рамках его программы «World of Fashion», которая с 2008 года способствует установлению диалога между различными культурами посредством языка моды и искусства. Из наиболее важных моментов «World of Fashion» этого года - дефиле коллекции стилистки Raya El Rayes, получившей высочайшую оценку в качестве гостьи «Moda Movie 2017» и удостоенной ключей города Козенца.

Также из Калабрии, с Недели моды в Козенце на AltaRoma впервые прибыла в качестве гостьи ярмарка «Globe Fashion - Sezione OFF».

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОИСК

В программе городской моды «In Town» на AltaRoma была представлена капсульная коллекция «Eléctric Dépandance» бренда Gentile Catone. Оба 1989 года рождения, оба почитатели искусства и любители прекрасного, партнеры не только по работе, но и в жизни, Francesco Gentile и Chiara Catone, сделали эстетический поиск постоянной составляющей своей жизни. В их коллекции «FW 2018/2019» принты на шелке, дюшес, шантунг и твил, расписанные вручную, вельвет, кашемир и наиболее драгоценные виды шерсти как ностальгические диковинки из экзотических садов восточных колоний. Коллекция этого очень молодого дуэта стилистов из Пескары

была показана в Домике Марионеток (Casetta de Les Marionettes) выставочного комплекса «Guido Reni District».

В то время как в одном из элегантнейших дворцов Рима, Palazzo Montemartini (знаменитого также благодаря своей превосходной кухне, возглавляемой звездным шеф-поваром Simone Strano), в рамках программы AltaRoma-2018 состоялся коллективный показ «Victoria»: четыре стилиста, Abed Mahfouz, Cinzia Ferri, Marina Corazziari и Vanessa Villafane продемонстрировали свои новые коллекции в традиционном дефиле, а впервые участвующая в AltaRoma Debora Lo Magno представила свою коллекцию в виде живой картины (tableau vivant).

Ирина Раскина