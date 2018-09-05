Италия: невест с глубоким декольте предложили штрафовать
Настоятель храма предлагает ввести правило «чем больше раздет, тем больше платишь».
Настоятель одного из храмов в окрестностях Венеции Кристиано Боббо нашел способ борьбы со «слишком открытыми» платьями невест на церемониях венчания, сообщает информагентство Ansa во вторник, 3 сентября.
Священник разместил объявление в местной газете La Voce della Riviera и предложил собирать налог с невест за слишком откровенные платья, причем сумма должна быть обратно пропорциональна приличности наряда. «Чем больше раздет, тем больше платишь», — резюмировал настоятель.
Целью своей акции священник назвал борьбу с дурным вкусом, проявления которого вдвойне неуместны, когда речь идет о венчании, пишет regnum.ru.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!