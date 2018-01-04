Италия: ночь Богоявления в Неаполе

Четверг, 04 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: ночь Богоявления в Неаполе

Особенная ночь накануне праздника Богоявления ждет посетителей 5 января в 20.30 в монастыре Санта-Кьяра.

Вечер обещает стать незабываемым! Гостей сначала приглашают на экскурсию по территории монастыря, украшенного майоликой, и даже в те уголки, которые обычно закрыты для публики. 

Гости смогут полюбоваться уникальными фресками в лучах лунного света. Затем в программе праздничной ночи концерт в помещении античной трапезной: здесь прозвучат народные неаполитанские песни в исполнении артистов концертного зала «Napulitanata». Продолжением вечера станет обязательное угощение из монастырской кухни: разнообразное жаркое по особым рецептам и таралли - соленые баранки, в сопровождении бокала чудесного вина, пишет napoli1.com.

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