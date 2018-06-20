Италия: ночное землетрясение в Авеллино

Среда, 20 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: ночное землетрясение в Авеллино

В 22.30 приборы Национального института геофизики и вулканологии зарегистрировали легкое землетрясение магнитудой 2 балла в 5 километрах от коммуны Нуско провинции Авеллино.  

Согласно официальным данным, толчок произошел на глубине 10 километров, охватив близлежащие коммуны: Сант'Анджело-дей- Ломбарди, Торелла-дей-Ломбарди, Лиони, Рокка-Сан-Феличе, Гуардия-Ломбарди, Кастельфранчи, Баньоли-Ирпино, Морра-Де- Санктис, Кассано-Ирпино. Данных о пострадавших и разрушениях нет, пишет napoli1.com.

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