Италия: ночное землетрясение в Авеллино
В 22.30 приборы Национального института геофизики и вулканологии зарегистрировали легкое землетрясение магнитудой 2 балла в 5 километрах от коммуны Нуско провинции Авеллино.
Согласно официальным данным, толчок произошел на глубине 10 километров, охватив близлежащие коммуны: Сант'Анджело-дей- Ломбарди, Торелла-дей-Ломбарди, Лиони, Рокка-Сан-Феличе, Гуардия-Ломбарди, Кастельфранчи, Баньоли-Ирпино, Морра-Де- Санктис, Кассано-Ирпино. Данных о пострадавших и разрушениях нет, пишет napoli1.com.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!