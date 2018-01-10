Италия: «новая» причина сильных землетрясений

Под южными Аппенинами в историко-географической зоне Sannio-Matese приборами Национального института геофизики и вулканологии зарегистрирован подъем магмы, который может генерировать землетрясения значительной магнитуды и на значительно большей глубине, по сравнению с теми, что регистрировались ранее на данной территории.

Открытие опубликовано в журнале «Science Advances». К открытию ученые пришли на основе анализа сейсмическиой аномалии, произошедшей в зоне Sannio-Matese в период с конца 2013 и начала 2014 года, с землетрясениями магнитудой более 5 баллов. Было доказано, что эти землетрясения были вызваны подъемом магмы из самых глубоких слоев земной коры на глубину от 15 до 25 километров к поверхности, пишет napoli1.com.