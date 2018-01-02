Италия: Новый год в Неаполе

Голоса сотни певцов и музыкантов на грандиозной сцене центральной площади Неаполя зазвучали в новогодних поздравлениях неаполитанцам и гостям города. В ночь кануна Нового года на площади Плебисцита собрались тысячи человек, чтобы поздравить друг друга с наступающим годом. Десятки коллективов и звездных артистов порадовали публику зажигательными песнями и танцами.

Среди выступавших знаменитые музыкальные коллективы «Terroni Uniti» и «Capitan Capitone», певцы Sal Da Vinci, Andrea Sannino, Luche и многие-многие другие. Конечно, площадь была не единственным местом, куда направились жители и гости города, чтобы весело встретить Новый 2018-й, пишет napoli1.com.

После новогодних тостов и фейерверка в Кастель-дель-Ово потоки туристов и горожан заполнили музыкальные площадки Лунгомаре и встречали рассвет пришедшего года на площади Виттория, Ротонде Диаз, на Борго Маринари, улице Партенопе.