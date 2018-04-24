Италия: оазис Виллы Коммунале превратился в приют бездомных

Над клумбами развевается выстиранноебелье, в фонтанах омываются клошары, а детские площадки превратились в спальные места ночного приюта под открытым небом.

К столь непрезентабельной картине стоит добавить миазмы беспорядочных отхожих мест, которые раздражают обоняние обитателей прилегающих территорий. Уже не раз вопрос о состоянии исторического наследия Бурбонов поднимали разные общественные ассоциации города, однако не видно, чтобы муниципалитет предпринял какие-то меры по очистке зоны, которая находится по сути в двух шагах от наполненного туристами городского центра и набережной, пишет napoli1.com.

Картину дополняют и бесчинствующие хулиганские группы «baby gang», которые комфортно чувствуют себя здесь в атмосфере полной безнаказанности.