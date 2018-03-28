Италия: обед солидарности для бездомных в Неаполе
По инициативе Муниципалитета Неаполя и Mostra d’Oltremare 31 марта для бездомных граждан состоится пасхальный обед.
Более тысячи человек, которые находятся в трудном положении, без крыши над головой, придут в столовые, открытые на Mostra d’Oltremare, в святой день, чтобы согреться теплом большого семейного обеда, пишет napoli1.com.
По словам советника Роберты Гаэта, Неаполь еще раз подтверждает репутацию столицы солидарности: «Благодаря компании Mostra d’Oltremare, мы открываем не только сердце, но и пространства для всех граждан, особенно находящихся в бедственном положении».
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!