Италия обратится к ЕС за помощью после наводнений
Департамент гражданской защиты при Совете министров Италии готовит обращение в Фонд солидарности Евросоюза с целью получить материальную помощь для ликвидации последствий наводнений.
Разгул стихии затронул обширные территории страны.
По данным ведомства, 6 ноября также будет организовано специальное заседание, в котором примут участие представители самых пострадавших областей, чтобы скоординировать работу по устранению разрушений, пишет news.ru.
Ранее News.ru писал, что на итальянском острове Сицилия продолжает расти число жертв наводнения.
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