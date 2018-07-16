Италия: очередная операция карабинеров с калабрийской «Ндрангета»

Понедельник, 16 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: очередная операция карабинеров с калабрийской «Ндрангета»

В городе Реджо-ди-Калабрия в одноименной провинции на юге Италии полицейские провели спецоперацию и задержали 31 человека.

Задержанных подозревают в том, что они принадлежат к преступной группировке «Ндрангета». По версии следствия, они занимались контрабандой наркотиков и оружия, вымогательством, рэкетом и так далее. В частности, они могли способствовать ввозу тонны кокаина из Южной Америки и гашиша из Испании и Марокко, которые должны были продать в Ломбардии, Пьемонте и на острове Сицилия.

Еще следователи узнали, что подозреваемые принадлежали к двум мафиозным кланам, которые враждовали между собой за контроль над провинцией Реджо-ди-Калабрия, пишет napoli1.com.

«Ндрангета» - одна из трех самых больших мафиозных группировок Италии. Она появилась в конце XIX века в Калабрии - одном из самых бедных регионов страны. Сейчас группировка занимается наркоторговлей по всей Европе, а также контрабандой оружия, рэкетом, мошенничеством, вымогательством, отмыванием денег и сутенерством.

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