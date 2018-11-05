Италия: очевидцы зафиксировали НЛО

Сообщается, что в небе над Флоренцией пролетел большой мистический НЛО, который уфологам удалось зафиксировать на видео. Однако итальянские уфологи уточняют, что впечатляющие кадры были сделаны еще 24 августа 2018 года в 10:04 утра, однако материалы появились во всемирной паутине лишь 3 ноября текущего года, пишет vistanews.ru.

С первого взгляда очевидцы подумали, что это квадрокоптер, который скрывается за облаками, однако позже всем стало известно, что в небе появился НЛО. На данный момент уфологи из Италии изучают материалы, чтобы понять природу НЛО.