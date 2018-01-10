Италия одобрила закон о «биологическом завещании»

Италия одобрила закон об окончании жизни или так называемое «биологическое завещание», которое закрепляет за каждым право отказаться от любого лечения в конечной стадии заболевания.

Текст закона предоставляет человеку выбор, который должен быть озвучен заранее. В специальном документе, который может быть записан в аудио или видеоформате, каждый должен будет уточнить процедуры, от которых желает отказаться в случае, если однажды окажется не в состоянии выразить свою волю, пишет euromag.ru.

Как пишет издание Le Matin, закон также разрешает глубокую и продолжительную паллиативную седацию, провоцирующую изменение сознания, до самой кончины.

При этом освобожденный от любой уголовной ответственности лечащий врач сможет отказаться отключить аппарат жизнеобеспечения своему пациенту.