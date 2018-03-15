Италия официально извинилась перед выращивавшим марихуану пенсионером

Растения обнаружили у 63-летнего жителя провинции Тренто. Мужчина ВИЧ-инфицирован, а также страдает от диабета, гепатита и повреждения печени, поэтому не может принимать обычные обезболивающие препараты из-за риска побочных эффектов.

Первоначально суд постановил, что пенсионер действовал только в своих интересах и в медицинских целях. Однако другой судья отменил оправдательный вердикт, признав мужчину виновным. Апелляцию на приговор отклонил Верховный суд Италии. В итоге мужчина был вынужден обратиться к главе государства. Маттарелла же согласился отменить пенсионеру тюремное заключение сроком на пять месяцев и штраф в размере 800 евро.

Италия легализовала каннабис для медицинского использования в 2007 году. Препарат должен быть получен по рецепту врача, что ограничивает пациента в выборе: это либо единственный сорт, специально выращиваемый фармацевтическим подразделением армии, либо импортированные сорта. Последние считают дорогими, а их поставки зачастую занимают длительное время. «Армейская» же разновидность эффективна не для всех.

Выращивание каннабиса на территории Италии остается незаконным. Также в стране запрещено торговать им или использовать его в рекреационных целях.

Издание отмечает, что до сих пор все просьбы пациентов на выращивание марихуаны для собственных нужд под наблюдением отклонялись. В то же время одобрения законодателей ожидает предложение о расширении ее производства армией. В документе также говорится о бесплатном предоставлении препарата всем пациентам, которым он назначен.