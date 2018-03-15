Италия официально извинилась перед выращивавшим марихуану пенсионером

Четверг, 15 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия официально извинилась перед выращивавшим марихуану пенсионером

Итальянский президент Серджо Маттарелла официально помиловал пенсионера, который выращивал марихуану для собственного использования.

Растения обнаружили у 63-летнего жителя провинции Тренто. Мужчина ВИЧ-инфицирован, а также страдает от диабета, гепатита и повреждения печени, поэтому не может принимать обычные обезболивающие препараты из-за риска побочных эффектов.

Первоначально суд постановил, что пенсионер действовал только в своих интересах и в медицинских целях. Однако другой судья отменил оправдательный вердикт, признав мужчину виновным. Апелляцию на приговор отклонил Верховный суд Италии. В итоге мужчина был вынужден обратиться к главе государства. Маттарелла же согласился отменить пенсионеру тюремное заключение сроком на пять месяцев и штраф в размере 800 евро.

Италия легализовала каннабис для медицинского использования в 2007 году. Препарат должен быть получен по рецепту врача, что ограничивает пациента в выборе: это либо единственный сорт, специально выращиваемый фармацевтическим подразделением армии, либо импортированные сорта. Последние считают дорогими, а их поставки зачастую занимают длительное время. «Армейская» же разновидность эффективна не для всех.

Выращивание каннабиса на территории Италии остается незаконным. Также в стране запрещено торговать им или использовать его в рекреационных целях.

Издание отмечает, что до сих пор все просьбы пациентов на выращивание марихуаны для собственных нужд под наблюдением отклонялись. В то же время одобрения законодателей ожидает предложение о расширении ее производства армией. В документе также говорится о бесплатном предоставлении препарата всем пациентам, которым он назначен.

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