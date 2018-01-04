Италия: ограбление века

В Венеции ограбили на миллионы евро‍ выставку индийских драгоценностей, которые выставлялись во Дворце дожей, пишет letnews.ru.

Ограбление совершено сегодня, 3 января, в последний день работы выставки. Воры открыли одну из витрин, взяли драгоценности и скрылись, несмотря на сработавшую сигнализацию. Похищены брошь и две серьги из частной коллекции шейха Аль-Тани, отмечается, что драгоценности можно продать за несколько миллионов евро. В Венецию были вызваны эксперты из Рима. Устанавливается точный размер ущерба.