Италия ограничила доступ туристов к Доломитовым Альпам

Речь идет о перевале Селла, по дороге между Тренто и немецкоязычной провинцией Больцано. Местность, кстати, внесена в список наследия ЮНЕСКО.

Причина в том, что на дорогу приходится серьезная транспортная нагрузка – в прошлое лето через перевал шло до 5 тыс. автомобилей в день. Теперь, как сообщает The Telegraph, въезд будет разрешен только 350 автомобилям – и только с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 до конца августа. Причем водителям придется получать специальный пропуск.

По информации местных представителей отдела защиты окружающей среды, цель нововведения – сократить автотрафик на 20%. Туристам рекомендуют пересаживаться из личных автомобилей на общественный транспорт, а также пользоваться поездами и канатными дорогами, пишет tourprom.ru.

Стоит отметить, что решение правительства вызвало скорее негативную реакцию. Неудивительно: в августе в отпуск едет почти вся Италия. Соответственно, чиновники соседнего региона – а это не менее перегруженный туристами Венето – заявляют, что такое решение просто передвинет трафик на другие дороги в Альпах. Решение они назвали «неконстуционным».

Не меньше возмущены и владельцы ресторанов и гостиниц в Доломитах – по их словам, эта схема лишает их средств к существованию. «Если они уберут туристов, проходящих через нас, они нас обанкротят», - заявил Освальдо Финазер, представитель комитета владельцев ресторанов и гостиниц в Доломитах.