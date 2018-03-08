Италия: около 10 тысяч человек пришли на похороны Астори

Четверг, 08 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: около 10 тысяч человек пришли на похороны Астори

Во Флоренции состоялась церемония прощания с Давиде Астори, защитником и капитаном «Фиорентины».

Проститься с игроком пришло около 7000 фанатов, а также футболисты «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Маттиа де Шильо, Клаудио Маркизио, Миралем Пьянич, Даниеле Руган и главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, пишет gazeta.ru.

Спортсмены были встречены болельщиками «Фиорентины» аплодисментами. На церемонию также приехал главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.

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