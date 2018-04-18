Италия: Олег Погудин с программой «Песни любви»

Олега Погудина хорошо знают в России. Собирая на своих выступлениях восторженных почитателей классического и современного романса, он открывает для слушателей поэзию и красоту жизни, в каждом своем мгновении неповторимо - прекрасной.

Мысль, продиктованную сердцем, этот исполнитель превращает в музыкальный образ, а каждое выступление - в неповторимую встречу, где ведется диалог о главных смыслах бытия.

На его концертах звучат песни и романсы на стихи Пушкина, Гумилева, Вертинского, Окуджавы. У артиста вышло несколько дисков романсов, в том числе и на стихотворения Михаила Лермонтова - этот поэт особенно близок его душе.

За необыкновенно красивый тембр артист получил прозвище «Серебряный голос России».

За двадцать лет сольной карьеры О.Погудин многократно выступал в большинстве стран Европы и Северной Америки, заслужив искреннюю любовь и восторг публики.

Вход свободный при наличии мест в зале.

Обращаем ваше внимание, что в 19:15 двери в РЦНК закроются и попасть на концерт будет нельзя.