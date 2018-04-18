Италия: Олег Погудин с программой «Песни любви»
27 апреля в 19:00 в РЦНК российский эстрадный певец, исполнитель романсов, Народный артист России Олег Погудин представит свою программу «Песни любви».
Олега Погудина хорошо знают в России. Собирая на своих выступлениях восторженных почитателей классического и современного романса, он открывает для слушателей поэзию и красоту жизни, в каждом своем мгновении неповторимо - прекрасной.
Мысль, продиктованную сердцем, этот исполнитель превращает в музыкальный образ, а каждое выступление - в неповторимую встречу, где ведется диалог о главных смыслах бытия.
На его концертах звучат песни и романсы на стихи Пушкина, Гумилева, Вертинского, Окуджавы. У артиста вышло несколько дисков романсов, в том числе и на стихотворения Михаила Лермонтова - этот поэт особенно близок его душе.
За необыкновенно красивый тембр артист получил прозвище «Серебряный голос России».
За двадцать лет сольной карьеры О.Погудин многократно выступал в большинстве стран Европы и Северной Америки, заслужив искреннюю любовь и восторг публики.
Вход свободный при наличии мест в зале.
Обращаем ваше внимание, что в 19:15 двери в РЦНК закроются и попасть на концерт будет нельзя.
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