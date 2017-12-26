Италия: опубликована программа Венецианского Карнавала

Вторник, 26 Декабрь 2017 Италия Италия Популярные материалы

Италия: опубликована программа Венецианского Карнавала

Венецианский Карнавал начнется в субботу 27 января с церемонии торжественного открытия на канале Каннареджо.

Действие будет разворачиваться не только на воде, но и в воздухе.

Церемония открытия пройдет дважды: в 18.00 с повтором в 20.00 на канале Каннареджо.

28 января вдоль Большого канала еще раз проследует кортеж Ассоциаций гребцов Вога-алла-Венета.

Откроются гастрономические стенды, где можно будет отведать традиционные карнавальные сладости (пончики и сладкий хворост) и венецианские угощения «чикети», пишет euromag.ru.

3 февраля начнется конкурс на лучшую карнавальную маску и праздник Марий.

Вечером во дворце Ка’ Вендрамин Калерджи состоится гала-ужин карнавала и бал.

4 февраля всех ждет традиционный Полет ангела. Захватывающий Полет ангела официально открывает карнавальные торжества на площади Святого Марка. По сложившейся традиции, ангелом, который пролетит над людной площадью и опустится в объятия Дожа, будет Мария - победительница карнавала 2017, Элиза Костантин, в наряде, сшитом в ателье Стефано Николао.

До 11 февраля карнавалы будут проходить в Местре и других пригородах Венеции. В самой Венеции несколько раз повторится ужин во дворце Ка’ Вендрамин Калерджи.

11 февраля, в воскресенье, состоится Полет Осла. Полетом осла откроется праздничная программа последнего воскресенья Карнавала в Местре, а затем торжества продолжатся в течение дня в разных районах Венеции.

12 февраля собравшиеся на площади станут свидетелями награждения Марии. Дож торжественно возложит корону на голову победительницы.

Завершит карнавал традиционный Полет льва.

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