Италия: отель бесплатно приютил у себя туристов

Вторник, 02 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: отель бесплатно приютил у себя туристов

Ограбленные туристы получили возможность бесплатного проживания в отеле Эрколано.

Такое решение возникшей проблемы предложил мэр города после того как немецких туристов обворовали в археологическом парке Геркуланум. В то время как отдыхающие были на экскурсии, неизвестные взломали их авто и похитили все сумки с личными вещами туристов, пишет napoli1.com.

Об этой неприятности семья сообщила в социальной сети и получила ответ от мэра Кампании. Переживая за репутацию региона, мэр из местного бюджета оплатил им сутки проживания в отеле вблизи Геркуланума, повторную экскурсию в парк и экскурсию по Археологической зоне Помпеи.

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