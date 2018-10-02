Италия: отель бесплатно приютил у себя туристов

Такое решение возникшей проблемы предложил мэр города после того как немецких туристов обворовали в археологическом парке Геркуланум. В то время как отдыхающие были на экскурсии, неизвестные взломали их авто и похитили все сумки с личными вещами туристов, пишет napoli1.com.

Об этой неприятности семья сообщила в социальной сети и получила ответ от мэра Кампании. Переживая за репутацию региона, мэр из местного бюджета оплатил им сутки проживания в отеле вблизи Геркуланума, повторную экскурсию в парк и экскурсию по Археологической зоне Помпеи.