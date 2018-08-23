Италия отказалась от лизинга самолета

Правительство Италии разорвало договор лизинга дальнемагистрального турбореактивного самолета Airbus 340-500, предназначенного для нужд премьер-министра страны, который на Апеннинах получил неофициальное название Air Force Renzi по имени бывшего премьера Маттео Ренци, сообщила в четверг министр обороны Элизабетта Трента.

По словам главы военного ведомства, технические сотрудники Минобороны на днях провели встречу с представителями авиакомпании Alitalia, чтобы "окончательно поставить точку в деле о Airbus Маттео Ренци". "Как раз сегодня эта точка поставлена. С сегодняшнего дня самолет, бывший символом наглости власти, более не существует! Это шаг в правильном направлении, потому что страна и ее граждане заслуживают нормальной отношения, но, прежде всего, уважения!" — написала Трента в Facebook.

По инициативе Ренци самолет Airbus 340-500 в 2016 году был взят правительством в лизинг у эмиратской авиакомпании Etihad Airways, которой принадлежат 49% акций Alitalia. По официальной версии, это было сделано для обеспечения межконтинентальных беспосадочных перелетов премьер-министра и осуществления других длительных официальных вояжей. Свой первый рейс Air Force Renzi совершил в июле 2016 года на Кубу. Пилотирование самолета осуществляли летчики 31-го авиакрыла ВВС Италии, которые обслуживают все самолеты и вертолеты, находящиеся в распоряжении правительственного Дворца Киджи.

Приобретение нового дорогостоящего самолета для главы правительства Италии вызвало на Апеннинах довольно острую дискуссию. Особенно резко высказывались по этому поводу представители общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), которые подчеркивали, что в собственности государства находятся около десятка самолетов, предназначенных для обеспечения перелетов госчиновников.

После победы на парламентских выборах 4 марта ставший вице-премьером лидер Д5З Луиджи Ди Майо заявил, что "эпоха привилегий в Италии закончилась". При поддержке однопартийцев, возглавивших Минобороны и Минтранс, он официально предложил разорвать пресловутое лизинговое соглашение. При этом Ди Майо указал, что лизинг Air Force Renzi обойдется казне примерно в 150 млн евро за восемь лет эксплуатации, пишет РИА Новости.

Это предложение поддержал новый премьер Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьера Д5З. "Меньше разбрасываться государственными деньгами, меньше ненужных расходов. Правительство, которое я возглавляю, хочет дать знак серьезных перемен. Поэтому и возникло желание разорвать договор лизинга A340-500", — заявил он.

В свою очередь министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли подчеркнул, что на сэкономленные деньги можно будет "приобрести три новых поезда для региональных пассажирских перевозок или десяток аппаратов для компьютерной томографии в государственных медицинских учреждениях или построить две новых школы для наших детей с 25 классами каждая".