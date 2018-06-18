Италия отказалась принимать новые корабли с мигрантами

Понедельник, 18 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия отказалась принимать новые корабли с мигрантами

Сальвини следует жесткой линии: Италия больше не будет принимать участия в бизнесе по нелегальной миграции.

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии опубликовал пост на Facebook с хэштегом #закрываем порты. Этой же твердой линии вслед за ним придерживаются пятизвездочники: помощник госсекретаря Вито Крими обвиняет неправительственные общественные организации в том, что они «питают контрабанду людьми». 

Два корабля Lifeline и Seefuchs ждут у побережья Ливии очередной «груз» в виде брошенных контрабандистами людей, пишет napoli1.com.

Сальвини жестко отреагировал на эту информацию, написав в Facebook, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому предприимчивым господам придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться.

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