Италия отказалась принимать новые корабли с мигрантами

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии опубликовал пост на Facebook с хэштегом #закрываем порты. Этой же твердой линии вслед за ним придерживаются пятизвездочники: помощник госсекретаря Вито Крими обвиняет неправительственные общественные организации в том, что они «питают контрабанду людьми».

Два корабля Lifeline и Seefuchs ждут у побережья Ливии очередной «груз» в виде брошенных контрабандистами людей, пишет napoli1.com.

Сальвини жестко отреагировал на эту информацию, написав в Facebook, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому предприимчивым господам придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться.