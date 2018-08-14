Италия отказалась принять «Аквариус» с беженцами

Вторник, 14 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия отказалась принять «Аквариус» с беженцами

Мальта, Италия и Испания отказались принять судно "Аквариус" со 140 мигрантами на борту.

Об этом сообщает международная гуманитарная организация "Врачи без границ".

Корабль должен доставить на землю нелегалов, спасенных в Средиземном море у берегов Ливии. Сейчас он находится между Италией и Мальтой.

"Врачи без границ" обратились к лидерам европейских стран с просьбой открыть ближайший порт для высадки людей, но принимать беженцев пока никто не готов. "Аквариус" спасает мигрантов, которые пытаются попасть в Европу на деревянных и резиновых лодках, и часто терпят бедствие в море. В июне страны ЕС также отказывались принять корабль, на борту которого было более 600 мигрантов, пишет vesti.ru.

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