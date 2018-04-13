Италия отказалась участвовать в военной кампании в Сирии‍

Об этом заявил в четверг премьер-министр Паоло Джентилони в ходе своих контактов с представителями других европейских стран, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.

При этом не указывается, о какой именно поддержке по части логистики идет речь. Обычно союзники могут обратиться за использованием военных баз на территории Апеннин, и, как сообщали местные СМИ, такая просьба может поступить от США в случае начала бомбардировок Сирии. При этом Рим подчеркивает, что поиск разрешения сирийского кризиса должен вестись под эгидой ООН, пишет ТАСС.

В телефонном разговоре с Меркель итальянский премьер (формально в отставке) осудил предполагаемое применение химического оружия со стороны сирийского режима и нарушение прав мирного населения.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. В МИД РФ заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.