Италия: открыт Археологический парк Лонгола
Вблизи Поджомарино в нескольких километрах от Помпеи открыт Археологический парк Лонгола - поселение, датируемое серединой бронзового века (XV-XIII века до н. э.).
Археологи назвали это древнее место «Венеция 3500 лет назад». Раскопки показали, что поселение, вероятно, было речным портом и состояло из множества островков, соединенных каналами и особой системой сдерживания воды. Археологи обнаружили остатки хижин и лодок. Еще в ноябре 2000 года по чистой случайности в свалке между городами Сарно и Сан-Валентино-Торио (Салерно) изыскатели наткнулись на кучи земли, в которых нашли изобилие остатков керамики и деревянных изделий доисторических времен.
Ученые выдвинули гипотезу, что жители покинули место из-за наводнения, сообщает napoli1.com.
Возможно, эта миграция создала поселение древней Помпеи. Теперь, после нескольких лет раскопок, Кампания получает новый Археологический парк Лонгола.
ДАТЫ ОТКРЫТИЯ LONGOLA ФЕВРАЛЬ И МАРТ 2018 ГОДА:
Суббота 24 и воскресенье 25 февраля 2018 года
Суббота 10 и воскресенье 11 марта 2018 года
Суббота 24 и воскресенье 25 марта 2018 года
Для всех дат время доступа - с 10:00 до 17:00.