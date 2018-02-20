Италия: открыт Археологический парк Лонгола

Археологи назвали это древнее место «Венеция 3500 лет назад». Раскопки показали, что поселение, вероятно, было речным портом и состояло из множества островков, соединенных каналами и особой системой сдерживания воды. Археологи обнаружили остатки хижин и лодок. Еще в ноябре 2000 года по чистой случайности в свалке между городами Сарно и Сан-Валентино-Торио (Салерно) изыскатели наткнулись на кучи земли, в которых нашли изобилие остатков керамики и деревянных изделий доисторических времен.

Ученые выдвинули гипотезу, что жители покинули место из-за наводнения, сообщает napoli1.com.

Возможно, эта миграция создала поселение древней Помпеи. Теперь, после нескольких лет раскопок, Кампания получает новый Археологический парк Лонгола.

ДАТЫ ОТКРЫТИЯ LONGOLA ФЕВРАЛЬ И МАРТ 2018 ГОДА:

Суббота 24 и воскресенье 25 февраля 2018 года

Суббота 10 и воскресенье 11 марта 2018 года

Суббота 24 и воскресенье 25 марта 2018 года

Для всех дат время доступа - с 10:00 до 17:00.