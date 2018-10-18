Италия: открывается международный фестиваль "Праздник кино"

Четверг, 18 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: открывается международный фестиваль

Россия на фестивале представлена фильмом Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина", который будет показан в рамках специальной программы.

Международный кинофестиваль "Праздник кино" откроется в четверг в Риме в 13-й раз. За время своего существования он неоднократно менял формат и сейчас вернулся к первоначальной идее быть фестивалем для зрителей, знакомить публику с панорамой мирового кино и его лучшими современными образцами.

В программе этого года - триллер "Тайна дома с часами" Элая Рота с Кейт Бланшетт, новый политический памфлет "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура, последняя работа классика польского кино Кшиштофа Занусси Eter. На открытии состоится итальянская премьера фильма "Ничего хорошего в отеле "Эль рояль" Дрю Годдарда с участием Джеффа Бриджеса, Дакоты Джонсон, Криса Хемсворта, Джона Хэмма. В основной программе будут представлены 38 художественных лент и документальных картин из разных стран, пишет ТАСС.

Почетных премий за вклад в кинематограф удостоятся американский режиссер Мартин Скорсезе и французская актриса Изабель Юппер, которых ждут в Риме. Как всегда в фокусе остается итальянское кино. Его видные представители Марио Мартоне и Джузеппе Торнаторе, сестры Рорвахер проведут творческие встречи с публикой. Ретроспективные секции посвящены Питеру Селлерсу, Морису Пиала, а также включают ряд выставок.

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