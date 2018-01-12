Италия: озеро Аверно вновь доступно для туристов

Три недели пешеходный маршрут вокруг озера был закрыт: его очищали от хвороста, грязи, высокой травы. На место установили скамейки, урны, смотровую площадку с балконом, деревянную башню для скрытого наблюдения за обитающими вблизи озера животными.

Также восстановлен канал, который соединяет озеро с морем, с тем чтобы избежать новых затоплений и обеспечить сток воды. Наконец, жители и гости могут в полной мере насладиться пешеходными прогулками вокруг озера и великолепными природными видами. В честь открытия 14 января первая экскурсия в 8.00 будет бесплатной, пишет napoli1.com.