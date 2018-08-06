Италия: Палатинский холм в Риме открыт для посещения

Об этом пишет Lonely Planet. В столице Италии после 18-летней реконструкции открылся маршрут по Палатинскому холму. По преданию, именно здесь основатели Рима Ромулус и Рем были вскормлены волчицей. Туристы вновь получили возможность совершить прогулку по одному из семи главных холмов города от южного Палатина до самого Римского Форума.

Уникальный маршрут протяженностью в километр позволяет увидеть старинные Императорские дворцы, Дом Августа и комплекс династии Севери 3-го века нашей эры с его могучими арками, сообщает napoli1.com.

Как отмечают реставраторы, гости Вечного города также смогут полюбоваться растениями и цветами, которые специально были высажены вдоль маршрута. Во время прогулки можно будет увидеть лиловые и розовые кипарисы, а также красивейшие цветы мальва. В ближайшем будущем планируется организовать посещения маршрута в вечернее время, чтобы можно было насладиться потрясающими закатами. Посещение Палатинского маршрута доступно с 09:00 до 13:00. Стоимость входного билета составляет 12 евро. Билет действует в течение двух дней и позволяет также попасть в Колизей и на территорию Римского Форума.