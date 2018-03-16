Италия: Папа Франциск нашел способ победить педофилию

Пятница, 16 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Папа Франциск нашел способ победить педофилию

С подачи папы Франциска духовенство намеревается обсудить возможность отмены обязательного безбрачия для священников - целибата.

Эта многовековая традиция считается одной из причин распространенности педофилии среди клириков, за что сейчас сильно критикуют понтифика, обещавшего победить «внутрицерковную скверну».

Призывы отменить целибат звучат все громче. А педофильские скандалы не прекращаются. Так, на днях полиция американского города Буффало обнародовал имена трех священников, обвиняемых в изнасиловании 19 детей. В Австралии в ходе судебного разбирательства по делу ватиканского казначея кардинала Джорджа Пелла вскрываются очень неприятные подробности: выяснилось, что потерпевших детей не меньше 54-х.

Но, кажется, выход найден. Вроде бы рядовая, узконаправленная новость, интересная лишь небольшому кругу смыслящих в церковных тонкостях людей, наделала много шума: папа Франциск утвердил состав участников собора епископов Южной Америки, который пройдет в 2019 году в Риме, и список обсуждаемых тем. В их числе - отмена целибата, пишет РИА Новости.

Безбрачие примерно с XII века стало обязательным для священнослужителей католической церкви. В православии и протестантизме целибат тоже есть, но на чисто добровольной основе. Критики безбрачия полагают, что вынужденное сексуальное воздержание священнослужителей способствует распространению среди них педофилии и гомосексуализма.

Кроме того, именно из-за целибата, что признают в Ватикане, многие современные молодые люди не хотят идти в священники. Только в США за полвека число служителей Церкви сократилось на 30%. А вот число обвинений в педофилии за этот же срок превысило 11 тысяч.

Разрешение принимать сан женатым католикам (правда, пока только пожилым и лишь в Южной Америке, где остро не хватает духовенства) может стать первым шагом к настоящей революции в Церкви. Это уловили видные католические богословы, развернувшие целую кампанию за отмену целибата.

«Церковь должна сохранить свое лицо и позволить священникам вступать в брак», - считает богослов Джеральд Берибе.

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