Италия: Папа Франциск нашел способ победить педофилию

Эта многовековая традиция считается одной из причин распространенности педофилии среди клириков, за что сейчас сильно критикуют понтифика, обещавшего победить «внутрицерковную скверну».

Призывы отменить целибат звучат все громче. А педофильские скандалы не прекращаются. Так, на днях полиция американского города Буффало обнародовал имена трех священников, обвиняемых в изнасиловании 19 детей. В Австралии в ходе судебного разбирательства по делу ватиканского казначея кардинала Джорджа Пелла вскрываются очень неприятные подробности: выяснилось, что потерпевших детей не меньше 54-х.

Но, кажется, выход найден. Вроде бы рядовая, узконаправленная новость, интересная лишь небольшому кругу смыслящих в церковных тонкостях людей, наделала много шума: папа Франциск утвердил состав участников собора епископов Южной Америки, который пройдет в 2019 году в Риме, и список обсуждаемых тем. В их числе - отмена целибата, пишет РИА Новости.

Безбрачие примерно с XII века стало обязательным для священнослужителей католической церкви. В православии и протестантизме целибат тоже есть, но на чисто добровольной основе. Критики безбрачия полагают, что вынужденное сексуальное воздержание священнослужителей способствует распространению среди них педофилии и гомосексуализма.

Кроме того, именно из-за целибата, что признают в Ватикане, многие современные молодые люди не хотят идти в священники. Только в США за полвека число служителей Церкви сократилось на 30%. А вот число обвинений в педофилии за этот же срок превысило 11 тысяч.

Разрешение принимать сан женатым католикам (правда, пока только пожилым и лишь в Южной Америке, где остро не хватает духовенства) может стать первым шагом к настоящей революции в Церкви. Это уловили видные католические богословы, развернувшие целую кампанию за отмену целибата.

«Церковь должна сохранить свое лицо и позволить священникам вступать в брак», - считает богослов Джеральд Берибе.