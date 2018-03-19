Италия: Папа Франциск совершил пастырский визит на родину Падре Пио
Папа Франциск прибыл в Пьетрельчину, где родился Святой Пио, а затем отправился в Сан-Джованни-Ротондо, где хранятся его одежды и где святой отец прожил много лет.
Визит Папы приурочен к 100-летию со дня появления стигматов на теле святого и 50-летию со дня смерти Падре Пио. Папа прибыл из Ватикана на вертолете, который встретили архиепископ Беневенто и мэр Пьетрельчины. Тысячи верующих ожидали Понтифика, чтобы участвовать в ночной поминальной службе, пишет napoli1.com.
Затем Папа на вертолете отправился в Апулию, в Сан-Джованни-Ротондо, где посетил детей в отделении онкогематологии, а затем общину капуцинов в храме Санта-Мария-делле-Грацие. В храме Папа совершил молитву перед телом Пио из Пьетрельчины и поклонился распятию, которое «помнит стигматы».
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