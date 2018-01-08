Италия: Папа разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле

Понедельник, 08 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Папа разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле

Папа Римский Франциск одобрил кормление грудью внутри Сикстинской капеллы в Ватикане.

Примечательно, что он сам там крестил 34-х детей, пишет actualnews.org.

За двухчасовую церемонию папа Римский успел крестить 18 девочек и 16 мальчиков, в числе которых были двое близнецов. «Если они будут голодны… покормите их грудью, потому что это тоже язык любви», - отметил священнослужитель в своей проповеди.

Отмечается, что до сих пор женщины с маленькими детьми часто сталкивались с неодобрением кормления грудью в общественных местах, при этом отношение в разное время к этому меняется.

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