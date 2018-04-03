Италия: Папа Римский окрестил беженца
Папа Римский во время пасхального богослужения окрестил беженца, предотвратившего ограбление.
Папа Римский Франциск совершил обряд крещения во время пасхального богослужения над нигерийским беженцем Джоном Ога, который предотвратил ограбление, пишет russian.rt.com.
Отмечается, что мигрант в сентябре разоружил голыми руками вооруженного холодным оружием мужчину, который ограбил супермаркет на окраине Рима.
По данным издания, в качестве церковного имени Ога выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крестным отцом стал командир полицейской роты в Риме.
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