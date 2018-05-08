Италия: Папа Римский продаст свой Lamborghini

В Sotheby’s за машину предполагают получить 303-435 тысяч долларов. Часть вырученных средств будет передана двум благотворительным фондам, помогающим африканским семьям, остальное пойдет на восстановление жилых домов и общественных построек иракских христиан.

Впервые модель Huracan была представлена на автосалоне в Женеве в 2014 году. В базовой комплектации авто стоит около 200 тысяч долларов, однако Lamborghini папы Римского покрашен в уникальный белый цвет Bianco Monocerus и дополнен тонкими золотыми полосками. Такой окрас кузова вдохновлен бело-желтыми оттенками флага Ватикана.

Папа Римский Франциск ни разу не ездил на машине, подаренной ему компанией Lamborghini в ноябре 2017 года, но оставил на ней свою подпись.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе.