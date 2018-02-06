Италия: Папа Римский впервые за 59 лет принял президента Турции

Он приехал на аудиенцию к Папе Римскому Франциску, передает итальянское информагентство ANSA.

По данным СМИ, аудиенция продлилась около 50 минут, обсуждались проблемы Ближнего Востока. Заявлений для прессы папа и президент по итогам встречи не сделали.

В интервью итальянской La Stampa, перед поездкой в Ватикан, Эрдоган рассказал, что в разговоре с Франциском планирует обсудить ситуацию в Палестине, статус Иерусалима, обстановку в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, проблемы беженцев и гуманитарную помощь. По его словам, приоритетными темами должны стать Иерусалим и решение Вашингтона признать его столицей Израиля и переместить туда посольство США.

По данным Reuters, 3,5 тыс. полицейских и сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок в городе во время визита Эрдогана. СМИ сообщает, что в Риме состоялись манифестации этнических курдов против приезда президента Турции.

Эрдоган также намерен провести рабочий обед с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и обсудить «сотрудничество в разных сферах, включая политику, экономику и оборонную промышленность». Вечером турецкий лидер встретится с руководством крупнейших итальянских промышленных концернов, передает rosbalt.ru.

Последним турецким лидером, который был на аудиенции у Франциска, был Махмуд Джеляль Баяр, посетивший Иоанна XXIII в июне 1959 года.