Италия парализована из-за забастовки

Пятница, 08 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия парализована из-за забастовки

В Италии сотрудники нескольких авиакомпаний объявили забастовку.

Сотрудники Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии (ENAV) в пятницу проведут четырехчасовую забастовку, которая приведет к отменам и переносам рейсов в аэропортах крупнейших городов страны, в том числе Рима, Милана и Венеции.

Так, национальный авиаперевозчик Alitalia объявил об отмене 142 рейсов, список которых опубликован на сайте компании. Рейсов в Россию и из нее в списке не значится, пишет РИА Новости.

К забастовке провайдера управления воздушным движением, запланированной с 13.00 до 17.00, присоединились сотрудники авиакомпаний Air Italy и Blue Panorama.

Также в пятницу проходит забастовка общественного транспорта в Риме и Турине. В столице движение прекратили автобусы, метро, трамваи и пригородные поезда. Как и в случае с авиадиспетчерами, четырехчасовой интервал продлится с 8.30 по 12.30 местного времени. Неприятностей пассажирам добавила авария на одной из линий римского метрополитена, в результате чего были эвакуированы 1,5 тысячи человек.

Изменениям подверглось движение городского транспорта в Турине: его жители могут воспользоваться метро, автобусами и электричками в рамках двух временных промежутков с 6 до 9 утра и с 12.00 до 15.00 местного времени.

Ряд профсоюзов железнодорожников объявили всеобщую забастовку, которая затронет движение региональных составов. В то же время, высокоскоростные экспрессы и поезда, соединяющие города с аэропортами, обещают ходить по расписанию.

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