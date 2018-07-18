Италия: Паредес заинтересован в переходе в «Милан»

Среда, 18 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Паредес заинтересован в переходе в «Милан»

«Милан» начал переговоры о трансфере футболиста «Зенита».

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Милане». Руководство итальянского клуба ведет переговоры с агентами 24-летнего футболиста

«Милан» заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает milanlive.it. По информации источника, руководство итальянского клуба вступило в переговоры с агентами футболиста.

Сам хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Милане», от которого ждет конкретных предложений. Ранее Паредес уже выступал в Италии - за «Кьево», «Эмполи» и «Рому».

В июле 2017 года Паредес подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 23 млн евро. Также соглашение предполагает возможность выплаты римскому клубу 5 млн евро в качестве бонусов. За «Зенит» аргентинец провел во всех турнирах 39 встреч, забил шесть мячей и сделал десять голевых передач.

Паредес начал карьеру на родине в «Бока Хуниорс», перебравшись в Италию в 2014 году. Сначала футболиста взял в аренду «Кьево», а затем, в том же 2014-м, он на правах аренды перешел в «Рому». По окончании сезона римляне выкупили его контракт. В прошлом сезоне в составе «Ромы» Паредес провел 41 матч и забил три гола, пишет sportrbc.ru.

Согласно традиционному рейтингу, составленному Sports.ru, Паредес является самым высокооплачиваемым футболистом РФПЛ. Аргентинец зарабатывает в «Зените» по 5 млн евро в год. В рейтинге учитывается только гарантированный доход - данные не включают в себя премиальные, указанные в контракте игроков. Гарантированный годичный доход футболистов составляют зарплата и подписной бонус, поделенный на количество лет в контракте.

Минувший сезон для «Зенита» оказался неудачным. Команда не смогла не только завоевать титул чемпиона России, но даже не попала в число призеров, вылетела из Кубка России на стадии 1/16 финала и проиграла во втором раунде плей-офф Лиги Европы.

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