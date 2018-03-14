Италия: парень ранил прохожих осколком бутылки
В итальянском Неаполе стражи порядка арестовали 20-летнего африканского мигранта, который ранил осколком бутылки троих прохожих.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Об этом сообщает онлайн-ресурс Italia-ru.
По данным портала, жертвы агрессии выходца с «черного континента» были немедленно доставлены в больницу. Одному из пострадавших, получившему удар бутылкой по затылку, была сделана срочная операция, пишет petrogazeta.ru.
Нападавший, согласно информации правоохранителей, проживает в центре приема беженцев в городе Авеллино. Пока неизвестно, что побудило просителя убежища к антиобщественному поведению.
Сотрудники правоохранительных органов оценивают психическое состояние нападавшего.