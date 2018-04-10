Италия: парк Каподимонте дарит городу поле для регби

Вторник, 10 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: парк Каподимонте дарит городу поле для регби

Лесной парк Каподимонте дарит городу поле для игры в регби, о чем заявил его директор Sylvain Bellenger.

Торжественное открытие игрового поля состоится 18 апреля в 9.00 матчем седьмого Трофея «Partenope Rugby Junior», в котором примут участие студенты некоторых учебных заведений региона Кампания.

Решение стало результатом сотрудничества Реал Боско с Ассоциацией спортклубов Партенопеи. Возникла идея создать внутри парковой зоны поле для регби, доступное для всех желающих. Регби, по утверждению устроителей, несомненно является той игрой, где воспитываются дух равенства, солидарность, дисциплина, пишет napoli1.com.

Традиция игры в регби существует в Неаполе с 50-х годов и теперь возвращается в новом качестве, предлагая молодежи здоровые ценности этого вида командного состязания.

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