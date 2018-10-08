Италия: «Парма» обыграла «Дженоа»

Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась волевой победой гостей - 3:1. На гол Кшиштофа Пентека (6-я минута) у хозяев "Парма" ответила точными ударами Луки Ригони (16), Луки Силигарди (26) и Фабио Чераволо (30), пишет РИА Новости.

"Парма" с 13 очками занимает седьмое место в чемпионате. "Дженоа" (12) располагается на десятой строчке.