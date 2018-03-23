Италия: Pasquetta 2018 в парке Каподимонте

Есть предложение провести замечательный выходной на лоне природы в великолепном парке Каподимонте, который по праву считается «зелеными легкими» Неаполя.

Ассоциация «Aperipark» предлагает широкий выбор развлечений, где в дополнение к неизменным пикникам на лужайках, будут открыты рестораны и кафе, а также организуются экскурсии и площадки с музыкой и танцами, пишет napoli1.com.

Не будет скучно и детям: для них предусмотрена специальная зона, где они будут развлекаться с анимацией Kalimba Animazione. Парк будет открыт с 10 до 22.