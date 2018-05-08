Италия: пассажирский автобус загорелся и взорвался в центре Рима

Об этом сообщает Vista Agenzia Televisiva Nazionale.

ЧП произошло 8 мая. В результате инцидента пострадала женщина, которая в момент происшествия проходила мимо. Ее доставили в одну из городских больниц.

По данным местной полиции, причиной случившегося могло стать короткое замыкание, сообщает iz.ru.