Италия: пассажирский автобус загорелся и взорвался в центре Рима
Пассажирский автобус загорелся и взорвался на оживленной улице в центре Рима.
Об этом сообщает Vista Agenzia Televisiva Nazionale.
ЧП произошло 8 мая. В результате инцидента пострадала женщина, которая в момент происшествия проходила мимо. Ее доставили в одну из городских больниц.
По данным местной полиции, причиной случившегося могло стать короткое замыкание, сообщает iz.ru.
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