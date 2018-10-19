Италия: паста с песто поможет пострадавшим в Генуе

Генуэзский песто – второй по популярности соус в мире, номинированный на внесение в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Песто – синоним и символ Генуи и всего региона Лигурия, его любят и ценят во всем мире.

Благотворительный проект PastaPestoDay пройдет в рамках «Недели итальянской кухни в мире» с 19 по 25 ноября, пишет euromag.ru.

Примите участие в проекте и вы: в Лигурии, Италии и других странах мира закажите пасту с песто в любом из ресторанов-участников проекта.

Часть вырученных средств будет направлена в муниципалитет Генуи, который употребит их на благо тех, кто больше всех нуждается в помощи после трагедии, постигшей город 14 августа.