Италия: педиатр отказался посетить заболевшего ребенка на дому

Врач отказался навестить двухмесячную девочку, у которой температура поднялась до 40.

В ответ на тревожный звонок врач порекомендовал дать младенцу лекарство, но отказался осмотреть ребенка на дому. Он мотивировал отказ нехваткой времени и плотным графиком, в котором нет места для посещения пациента на дому.

Однако и в дальнейшем педиатр не побеспокоился о состоянии девочки и даже не позвонил. Родители были вынуждены вызвать платного специалиста, который находится в Белланте. Мать близнецов объяснила, что не могла сама пойти на прием с такой больной двухмесячной малышкой, пишет napoli1.com.

Вопрос, должны ли педиатры посещать детей на дому, является спорным, хотя в каждом случае должен побеждать здравый смысл. Пока же родители хотят предъявить официальную жалобу на равнодушного врача.