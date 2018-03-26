Италия: педиатр отказался посетить заболевшего ребенка на дому

Понедельник, 26 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: педиатр отказался посетить заболевшего ребенка на дому

Мама новорожденных близнецов из города Терамо, что в Абруццо, пожаловалась на участкового педиатра.

Врач отказался навестить двухмесячную девочку, у которой температура поднялась до 40.

В ответ на тревожный звонок врач порекомендовал дать младенцу лекарство, но отказался осмотреть ребенка на дому. Он мотивировал отказ нехваткой времени и плотным графиком, в котором нет места для посещения пациента на дому.

Однако и в дальнейшем педиатр не побеспокоился о состоянии девочки и даже не позвонил. Родители были вынуждены вызвать платного специалиста, который находится в Белланте. Мать близнецов объяснила, что не могла сама пойти на прием с такой больной двухмесячной малышкой, пишет napoli1.com.

Вопрос, должны ли педиатры посещать детей на дому, является спорным, хотя в каждом случае должен побеждать здравый смысл. Пока же родители хотят предъявить официальную жалобу на равнодушного врача.

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