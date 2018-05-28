Италия: пенсионер выстрелил в сиделку

Понедельник, 28 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: пенсионер выстрелил в сиделку

Драматический инцидент случился в городе Поццалло, Сицилия, в доме на улице Ферми, где проживал 79-летний пенсионер с больной женой.

За ними уже в течение полутора лет ухаживала 34-летняя сиделка, родом из Венесуэлы. Пожилой мужчина напал на нее в ванной, а когда она укусила его и, убежав, заперлась в спальне, он схватил пистолет. Выстрел и затем крики молодой женщины, раненной в руку, услышал сын пожилой пары, живущий этажом выше, пишет napoli1.com.

Он застал охваченного гневом отца с оружием в руке и попытался утихомирить его. Однако тот успел сделать еще один выстрел, который через дверь ранил женщину в живот. На место прибыла полиция. Агрессора препроводили в камеру, ему предстоит отвечать перед судом. Жертве нападения сделали операцию, ее жизни ничто не угрожает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: новые правила защиты персональных данных

      Новый европейский регламент вступил в силу 25 мая.

      Подробнее

    • Португалия: Фернандеш может вернуться в «Бешикташ»

      Турецкий «Бешикташ» продолжает следить за ситуацией с новым контрактом полузащитника Мануэла Фернандеша в столичном «Локомотиве».

      Подробнее

    • Испания: наследница Inditex снова выходит замуж

      Дочь владельца корпорации Inditex Амансио Ортега Марта выходит замуж за Карлоса Торретту.

      Подробнее

    • Испанские ученые: женщинам лучше дается дегустация вина

      Политехнический университет Мадрида провел исследование и пришел к заключению, что женщины обладают лучшими способностями к дегустации вина, чем мужчины.

      Подробнее

    • Итальянский футболист застрелил свою девушку

      Трагедией закончилась история отношений футболиста клуба «Туттокуойо» из итальянской Серии D Федерико Дзини и его бывшей девушки Элизы Амато.

      Подробнее

    • Италия: пенсионер выстрелил в сиделку

      Драматический инцидент случился в городе Поццалло, Сицилия, в доме на улице Ферми, где проживал 79-летний пенсионер с больной женой.

      Подробнее

    • Буша-старшего госпитализировали второй раз за месяц

      Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в больницу с низким кровяным давлением и слабостью.

      Подробнее

    • Названа главная причина эпидемии рака в мире

      Ученые пришли к выводу, что человеческая деятельность способствует распространению онкологических заболеваний не только среди населения, но и среди животных, обитающих в природной среде.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе