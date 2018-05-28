Италия: пенсионер выстрелил в сиделку

За ними уже в течение полутора лет ухаживала 34-летняя сиделка, родом из Венесуэлы. Пожилой мужчина напал на нее в ванной, а когда она укусила его и, убежав, заперлась в спальне, он схватил пистолет. Выстрел и затем крики молодой женщины, раненной в руку, услышал сын пожилой пары, живущий этажом выше, пишет napoli1.com.

Он застал охваченного гневом отца с оружием в руке и попытался утихомирить его. Однако тот успел сделать еще один выстрел, который через дверь ранил женщину в живот. На место прибыла полиция. Агрессора препроводили в камеру, ему предстоит отвечать перед судом. Жертве нападения сделали операцию, ее жизни ничто не угрожает.