Италия: пенсионер завещал 1 миллион евро своей сиделке

Судья принял решение аннулировать завещание, поскольку престарелый подопечный на момент составления документа признан недееспособным.

Суд принял постановление передать имущество умершего законному наследнику, а именно сестре завещателя, пишет napoli1.com.

Выяснилось, что сиделка и невестка обязались похоронить его по обряду свидетелей Иеговы, к которым тот был обращен. По мнению законных родственников и судьи, уважаемый пенсионер не должен так закончить свой земной путь.