Италия: пенсионер завещал 1 миллион евро своей сиделке
Пенсионер из коммуны Валледория, что в Сардинии, завещал 1 миллион евро своей сиделке и невестке.
Судья принял решение аннулировать завещание, поскольку престарелый подопечный на момент составления документа признан недееспособным.
Суд принял постановление передать имущество умершего законному наследнику, а именно сестре завещателя, пишет napoli1.com.
Выяснилось, что сиделка и невестка обязались похоронить его по обряду свидетелей Иеговы, к которым тот был обращен. По мнению законных родственников и судьи, уважаемый пенсионер не должен так закончить свой земной путь.
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