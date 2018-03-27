Италия: пенсионер завещал 1 миллион евро своей сиделке

Вторник, 27 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: пенсионер завещал 1 миллион евро своей сиделке

Пенсионер из коммуны Валледория, что в Сардинии, завещал 1 миллион евро своей сиделке и невестке.

Судья принял решение аннулировать завещание, поскольку престарелый подопечный на момент составления документа признан недееспособным.

Суд принял постановление передать имущество умершего законному наследнику, а именно сестре завещателя, пишет napoli1.com.

Выяснилось, что сиделка и невестка обязались похоронить его по обряду свидетелей Иеговы, к которым тот был обращен. По мнению законных родственников и судьи, уважаемый пенсионер не должен так закончить свой земной путь.  

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