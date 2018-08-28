Италия: пенсионеры могут избавиться от уплаты налогов на 10 лет

Бонусом станет освобождение от налогов в течение 10 лет. Этот проект направлен на репопуляцию трех южных регионов, где утечка мозгов и эмиграция в последние годы привели к массовому снижению численности населения.

Говорят, что этот проект является детищем Альберто Брамбилла, главного советника министра внутренних дел Маттео Сальвини. Эта политика направлена на привлечение южных эмигрантов, которые уехали на север страны. Власти надеются, что они вернутся домой. А также южная Италия открыта для иностранцев, которые хотят воспользоваться моментом. Эта программа направлена на привлечение пенсионеров, но ее создатели утверждают, что и многие молодые люди последуют на юг, создавая рабочие места, пишет napoli1.com.