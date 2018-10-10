Италия: передвижной дом для мам с детьми появился в Турине

Как пишет сайт «Италия по-русски», трейлер снабжен всеми основными принадлежностями, необходимыми для мам с грудничками. Внутри него - удобное кресло, пеленальный столик для переодевания, журнальный столик, игрушки и книги, пишет news.vsemetri.com.

На данный момент, автодом припаркован на одной из улиц Турина, однако он предназначен для использования в случае крупных событий, проходящих в городе.